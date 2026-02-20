https://news.day.az/politics/1817402.html Обнародована дата следующего заседания Милли Меджлиса Следующее пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана состоится 24 февраля. Как сообщает Day.Az, об этом сказала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
