Обнародована дата следующего заседания Милли Меджлиса

Следующее пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана состоится 24 февраля.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.