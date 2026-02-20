Гурбан Гурбанов отказался от тренировки в Англии

Пресс-конференция и открытая тренировка "Карабаха" перед ответным матчем плей-офф Лиги чемпионов против "Ньюкасла" пройдут в Баку, а не в Англии.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщил агдамский клуб.

Открытая тренировка состоится 22 февраля в 20:15, а пресс-конференция с участием главного тренера Гурбана Гурбанова пройдет на следующий день в 14:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Отметим, ответный матч "Ньюкасл" - "Карабах" пройдет в ночь с 24 на 25 февраля на стадионе "Сент Джеймс Парк". Встреча начнется в 00:00 по бакинскому времени.