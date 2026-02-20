https://news.day.az/sport/1817407.html Гурбан Гурбанов отказался от тренировки в Англии Пресс-конференция и открытая тренировка "Карабаха" перед ответным матчем плей-офф Лиги чемпионов против "Ньюкасла" пройдут в Баку, а не в Англии. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщил агдамский клуб.
Гурбан Гурбанов отказался от тренировки в Англии
Пресс-конференция и открытая тренировка "Карабаха" перед ответным матчем плей-офф Лиги чемпионов против "Ньюкасла" пройдут в Баку, а не в Англии.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом сообщил агдамский клуб.
Открытая тренировка состоится 22 февраля в 20:15, а пресс-конференция с участием главного тренера Гурбана Гурбанова пройдет на следующий день в 14:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.
Отметим, ответный матч "Ньюкасл" - "Карабах" пройдет в ночь с 24 на 25 февраля на стадионе "Сент Джеймс Парк". Встреча начнется в 00:00 по бакинскому времени.
