В Ходжалы проходит церемония прощания с считавшейся пропавшей без вести шехидом Зибейдой Ахмедовой

В Ходжалы проходит церемония прощания с Зибейдой Ахмедовой, которая 33 года числилась пропавшей без вести как шехид.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в церемонии принимают участие жители района, официальные лица и близкие шехида.

Отметим, что Ахмедова Зибейда Бадал гызы, 1938 года рождения, пропала без вести во время Ходжалинской трагедии 26 февраля. Она будет похоронена на Аллее шехидов Ходжалинского района.