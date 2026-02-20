https://news.day.az/society/1817371.html В Ходжалы проходит церемония прощания с считавшейся пропавшей без вести шехидом Зибейдой Ахмедовой В Ходжалы проходит церемония прощания с Зибейдой Ахмедовой, которая 33 года числилась пропавшей без вести как шехид. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в церемонии принимают участие жители района, официальные лица и близкие шехида.
В Ходжалы проходит церемония прощания с считавшейся пропавшей без вести шехидом Зибейдой Ахмедовой
В Ходжалы проходит церемония прощания с Зибейдой Ахмедовой, которая 33 года числилась пропавшей без вести как шехид.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в церемонии принимают участие жители района, официальные лица и близкие шехида.
Отметим, что Ахмедова Зибейда Бадал гызы, 1938 года рождения, пропала без вести во время Ходжалинской трагедии 26 февраля. Она будет похоронена на Аллее шехидов Ходжалинского района.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре