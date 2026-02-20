В Ходжавенд вернулись 70 семей бывших вынужденных переселенцев

15:00

Семьям, вернувшимся в город Ходжавенд и село Ходжавенд, были вручены ключи от их домов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на данном этапе в город Ходжавенд вернулись 50 семей - 194 человека, в село Ходжавенд - 20 семей, всего 94 человека.

В церемонии приняли участие представители Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Вернувшиеся в родные края жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.

В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается процесс Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в город Ходжавенд и село Ходжавенд возвращаются семьи ранее временно проживали в различных регионах республики - преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в город Ходжавенд переселяются 50 семей - 194 человека, в село Ходжавенд - 20 семей, всего 94 человека.

