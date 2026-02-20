Как изменится погода в Баку и регионах 21 февраля?

21 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затянуто облаками, осадков преимущественно не прогнозируется.

Как передает Day.Az, по данным Национальной службы гидрометеорологии, умеренный юго-западный ветер к вечеру сменится умеренным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 4-7 градусов тепла, днем - 14-18 градусов. Атмосферное давление понизится с 771 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью достигнет 80-85%, днем - 65-70%.

В районах Азербайджана в целом ожидается сухая погода. Ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла, днем - 16-21 градус, в горных районах ночью - 0-4 градуса тепла, днем - 10-15 градусов.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az