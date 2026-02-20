В Азербайджане сократят срок контракта для женщин на сверхсрочной военной службе

При приеме на сверхсрочную действительную военную службу срок первоначального контракта, заключаемого с женщинами, будет сокращен с 3 лет до 6 месяцев.

Как сообщает Day.Az, это отражено в предложенных изменениях в законы "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе", вынесенных сегодня на обсуждение в Милли Меджлисе.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.