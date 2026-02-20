https://news.day.az/sport/1817375.html Азербайджан изменил положение в таблице коэффициентов УЕФА Азербайджан опустился на одну позицию в таблице коэффициентов УЕФА после первых матчей плей-офф еврокубков. Как сообщает Day.Az, "Карабах" уступил "Ньюкаслу" со счетом 1:6 в Лиге чемпионов. В обновленном рейтинге Азербайджан занимает 27-е место с коэффициентом 22,937.
Азербайджан опустился на одну позицию в таблице коэффициентов УЕФА после первых матчей плей-офф еврокубков.
Как сообщает Day.Az, "Карабах" уступил "Ньюкаслу" со счетом 1:6 в Лиге чемпионов.
В обновленном рейтинге Азербайджан занимает 27-е место с коэффициентом 22,937.
На 26-ю позицию с коэффициентом 23,343 поднялась Словения, Словакия, расположенная ниже, имеет 22,375.
Лидером рейтинга остается Англия с коэффициентом 112,352.
