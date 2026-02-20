Азербайджан изменил положение в таблице коэффициентов УЕФА

Азербайджан опустился на одну позицию в таблице коэффициентов УЕФА после первых матчей плей-офф еврокубков.

Как сообщает Day.Az, "Карабах" уступил "Ньюкаслу" со счетом 1:6 в Лиге чемпионов.

В обновленном рейтинге Азербайджан занимает 27-е место с коэффициентом 22,937.

На 26-ю позицию с коэффициентом 23,343 поднялась Словения, Словакия, расположенная ниже, имеет 22,375.

Лидером рейтинга остается Англия с коэффициентом 112,352.