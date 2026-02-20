100 ккал на 100 г: в TikTok ужин заменяют сытным салатом-бургером с фаршем
В социальных сетях пробуют повторить салат с говяжьим фаршем. В него идут те же ингредиенты, что используются в классическом чизбургере или гамбургере. По сути, без булочек начинка становится питательным салатом, в 100 г которого содержится около 100 ккал, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.
Бургер в разобранном виде
В качестве мясной составляющей в салате выступает говяжий фарш. Белок из говядины дает насыщение и поддерживает мышечную массу. Без красного мяса салат тоже собирается.
"Замените говядину на фарш из индейки, баранины, свинины или на вегетарианскую смесь. Если у вас остались котлеты для бургеров, разогрейте и раскрошите их вместо того, чтобы отдельно жарить фарш для начинки", - подсказали эксперты с кулинарного портала The Kitchn.
Айсберг и овощи добавляют блюду объем, а соус на основе йогурта, в отличие от классических бургерных заправок, не создает переизбытка жиров.
Рецепт салата с говяжьим фаршем и айсбергом
Ингредиенты:
- говяжий фарш - 300 г;
- салат айсберг - 150 г;
- помидоры - 200 г;
- маринованные огурцы - 150 г;
- красный лук - 100 г;
- бургер-соус - 50 г;
- греческий йогурт - 50 г;
- зернистая горчица - 1 ч. л.
Фарш обжарьте на сухой сковороде до готовности, при необходимости слейте лишний жир и остудите.
Айсберг порвать руками, помидоры нарезать кубиками, лук - тонкими полукольцами, а огурцы - ломтиками.
Для соуса смешайте бургер-соус, греческий йогурт и зернистую горчицу. Подойдут соус "1000 островов" или медово-горчичная заправка на основе сметаны или того же йогурта.
Соедините все ингредиенты, аккуратно перемешайте и заправьте.
