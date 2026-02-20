В социальных сетях пробуют повторить салат с говяжьим фаршем. В него идут те же ингредиенты, что используются в классическом чизбургере или гамбургере. По сути, без булочек начинка становится питательным салатом, в 100 г которого содержится около 100 ккал, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Бургер в разобранном виде

В качестве мясной составляющей в салате выступает говяжий фарш. Белок из говядины дает насыщение и поддерживает мышечную массу. Без красного мяса салат тоже собирается.

"Замените говядину на фарш из индейки, баранины, свинины или на вегетарианскую смесь. Если у вас остались котлеты для бургеров, разогрейте и раскрошите их вместо того, чтобы отдельно жарить фарш для начинки", - подсказали эксперты с кулинарного портала The Kitchn.

Айсберг и овощи добавляют блюду объем, а соус на основе йогурта, в отличие от классических бургерных заправок, не создает переизбытка жиров.

Рецепт салата с говяжьим фаршем и айсбергом

Ингредиенты:

говяжий фарш - 300 г;

салат айсберг - 150 г;

помидоры - 200 г;

маринованные огурцы - 150 г;

красный лук - 100 г;

бургер-соус - 50 г;

греческий йогурт - 50 г;

зернистая горчица - 1 ч. л.

Фарш обжарьте на сухой сковороде до готовности, при необходимости слейте лишний жир и остудите.

Айсберг порвать руками, помидоры нарезать кубиками, лук - тонкими полукольцами, а огурцы - ломтиками.

Для соуса смешайте бургер-соус, греческий йогурт и зернистую горчицу. Подойдут соус "1000 островов" или медово-горчичная заправка на основе сметаны или того же йогурта.

Соедините все ингредиенты, аккуратно перемешайте и заправьте.