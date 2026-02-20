Считавшаяся пропавшей без вести шехид Мехрибан Гараева предана земле на Шехидляр хиябаны в Сумгайыте

Останки считавшейся пропавшей без вести шехида Первой Карабахской войны Мехрибан Гараевой захоронены на Шехидляр хиябаны в Сумгайыте.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на церемонии погребения присутствовали члены семьи шехида, руководство Исполнительной власти города Сумгайыт, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие, участники войны и представители общественности.

Останки шехида Мехрибан Гараевой были преданы земле под звуки оружейных залпов и в сопровождении военного оркестра.

Мехрибан Ариф гызы Гараева родилась 27 марта 1970 года в городе Сумгайыт. В 1992 году добровольно отправилась на военную службу. В том же году пропала без вести в селе Сырхавенд (Агдере).

Останки тела нашей военнослужащей, долгие годы считавшейся пропавшей без вести, были обнаружены в массовом захоронении в Агдеринском районе. После проведения соответствующих экспертиз и процедур они были идентифицированы и переданы семье.