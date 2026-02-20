Ford выпустит пикап в стиле Tesla Cybertruck.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, разработка автомобиля уже ведется, в компании его называют самым доступным электропикапом. Цена машины составит $30 тыс.

Главным отличием новинки Ford станет наличие грузовой платформы. Однако, судя по первым тизерам, автомобиль вряд ли будет похож на традиционный "грузовичок", так как компания делает упор на эффективность и запас хода. Ожидается, что машина будет похожа на Tesla Cybertruck.

Журналисты отмечают, что Ford выпустил несколько хвалебных постов и даже 14-минутное видео, посвященное будущей модели, пытаясь представить ее как уникальный продукт. Но на рынке уже существуют электромобили в этом ценовом диапазоне, которые доступны прямо сейчас.

Сроки премьеры нового пикапа Ford неизвестны.