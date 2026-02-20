В Азербайджане будут штрафовать за курение электронных сигарет

За использование электронных сигарет будут установлены штрафы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, данный вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных проступках, который обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, за использование электронных сигарет в местах, на улицах и в иных общественных пространствах, где это запрещено законом "Об ограничении использования табачных изделий", будет налагаться штраф в размере 30 манатов.

В случае утверждения закон вступит в силу с 1 апреля 2026 года.

После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Отметим, что в Азербайджане запрет на импорт, экспорт, производство, хранение, продажу и использование электронных сигарет также вступит в силу с 1 апреля 2026 года.