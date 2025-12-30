Милли Меджлис принял законопроект о запрете использования электронных сигарет

В Азербайджане будет запрещен импорт, экспорт, производство, хранение, продажа и использование электронных сигарет.

Как сообщает Day.Az, данный вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Закон "О табаке и табачных изделиях", который был обсужден на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, будет запрещен импорт, экспорт, производство, хранение, оптовая и розничная продажа, а также использование электронных сигарет и их компонентов.

Кроме того, электронные сигареты, содержащие никотин, будут приравнены к табачным изделиям.

Вместе с тем в проекте предлагается ввести в законодательство следующие новые понятия:

Нагреваемое табачное изделие - изделие, состоящее из табака (табачной смеси) и нетабачных компонентов, используемых при его производстве, предназначенное для поступления в организм человека никотинсодержащего аэрозоля, образующегося в процессе нагревания без поджигания и без образования табачного дыма. Нагреваемое табачное изделие не будет считаться электронной сигаретой.

Электронная сигарета - продукт, за исключением пищевых продуктов, табачных изделий, лекарственных средств и медицинских устройств, предназначенный для поступления в организм человека никотинсодержащего или не содержащего никотин пара путём вдыхания и используемый посредством устройства с мундштуком или другими компонентами, включая наличие либо отсутствие картриджа и флакона. Флаконы электронных сигарет могут использоваться один или несколько раз либо повторно заправляться одноразовыми картриджами.

Вступление закона в силу предусматривается с 1 апреля 2026 года. В первоначальной версии проекта предполагалось, что закон вступит в силу с 1 февраля 2026 года.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.