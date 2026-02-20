"Байрактар" провел первый полностью автономный полет с ИИ

"Байрактар" впервые провел полностью автономный полет с помощью ИИ.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в соцсетях.

Турецкий беспилотник Bayraktar TB3 впервые провел полностью автономный полет - включая взлет и посадку - с помощью искусственного интеллекта, без вмешательства оператора-человека.

Уникальный полет был реализован в ходе недавних учений НАТО в Балтийском море.