"Байрактар" провел первый полностью автономный полет с ИИ

"Байрактар" впервые провел полностью автономный полет с помощью ИИ.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в соцсетях.
Турецкий беспилотник Bayraktar TB3 впервые провел полностью автономный полет - включая взлет и посадку - с помощью искусственного интеллекта, без вмешательства оператора-человека.
Уникальный полет был реализован в ходе недавних учений НАТО в Балтийском море.
