В Барде похоронен числившийся пропавшим без вести шехид Гылман Гаджиев

В городе Барда прошла церемония прощания с шехидом Гыльманом Гаджиевым, считавшимся пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, церемония прошла в селе Кялянтерли Бардинского района.

В мероприятии приняли участие жители района, члены семьи шехида, сотрудники Исполнительной власти Бардинского района и правоохранительных органов, а также представители общественности.

После церемонии шехид был похоронен на сельском кладбище, вознесены молитвы за упокой его души.

Отметим, что Гылман Гаджиев, родившийся в 1972 году в селе Кялянтерли Бардинского района, участвовал в боях за Родину во время Первой Карабахской войны. Он пропал без вести 12 февраля 1994 года в направлении села Яншаг района Кяльбаджар.