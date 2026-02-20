Названо время наступления весны в Азербайджане

Весна в Азербайджане наступит 20 марта в 18:45:53.

Как передает Day.Az, об этом сообщили на кафедре астрофизики Бакинского государственного университета.

Отмечается, что в этот момент день и ночь сравняются по продолжительности, а Солнце взойдет на востоке и зайдет на западе. Двигаясь по эклиптике, Солнце пересечет небесный экватор, перейдя из Южного полушария в Северное. С этого момента в Северном полушарии начнется весна, а в Южном - осень.

Продолжительность весны составит 92 дня 17 часов 38 минут 28 секунд.