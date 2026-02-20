В Национальном музее искусств Азербайджана состоялась лекция на тему "Творчество Эльчина Шамилли и панорама Сontemporary Art в Азербайджане", объединившая исследователей, художников и ценителей современного искусства в формате живой дискуссии, сообщает Day.Az.

Мероприятие прошло в формате открытого обсуждения. В нём приняли участие:

доктор философии по философии Теймур Даими, художник и исследователь искусства Рафаэль Гюльмамедли, историк Акбер Наджаф, а также заместитель главы отдела по работе с учреждениями Фонда образовательных студенческих кредитов Руфат Тагизаде.

В своих выступлениях спикеры подчеркнули, что в творчестве теоретика визуальных искусств и художника, доктора философии по искусствоведению Эльчина Шамилли центральное место занимают концептуальное мышление, тонкое взаимодействие текста и визуального образа, а также глубокий философский подход. Его проекты были охарактеризованы как одни из тех, что формируют теоретическую основу современного искусства Азербайджана, задавая интеллектуальный вектор его развития.

В ходе обсуждений также был проанализирован нынешний этап развития современного искусства в стране, обозначены перспективы дальнейшего развития этой сферы.

Живая сессия вопросов и ответов позволила аудитории взглянуть на процессы современного искусства под новым углом и сформировать более целостное представление о тенденциях, которые сегодня определяют художественную среду.

