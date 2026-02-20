Провокация против Азербайджана в Вашингтоне

Автор: Ибрагим Алиев

Вчера в Вашингтоне группа манкуртов, продавших Родину ради чужих интересов и прикрывающихся вывеской "оппозиции", предприняла попытку прорваться к отелю, где остановился Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Свою выходку они сопровождали нецензурными выкриками и оскорблениями в адрес руководства Азербайджана. Провокация закончилась быстро - служба безопасности главы государства оперативно ее пресекла.

Оказавшись за океаном, впитав в себя яд антиазербайджанской пропаганды, они пытались устроить скандал, думая, что на американской земле под ширмой "акции протеста" им все дозволено и можно переступать любые границы.

В США свобода собраний имеет четкие рамки. Первая поправка защищает право на протест, но не дает индульгенции на нарушение закона. Американская полиция, как правило, действует по принципу деэскалации: предупреждает, устанавливает границы допустимого, старается не вступать в силовое противостояние, пока участники остаются в разрешенной зоне и не создают угрозы безопасности. Но когда речь идет о главе государства и охраняемом объекте, правила становятся предельно жесткими. Попытка прорвать периметр, приблизиться к зоне усиленной охраны или спровоцировать хаос рассматривается уже не как "выражение мнения", а как прямое нарушение порядка. Именно здесь радикалы просчитались со своей манией вседозволенности.

Да и чему мы удивляемся? Эти антинациональные элементы являются пособниками шовинистических армянских кругов в США, действуют по их заказу и фактически выступают врагами народа. В период правления Байдена эти персонажи привыкли к атмосфере вседозволенности и фактической безнаказанности. При демократах свобода слова приобрела извращенную форму атаки, когда под ее прикрытием можно было разворачивать информационные кампании против кого угодно и как угодно. Сегодня это активно используется даже против самой американской власти, которую активно пытаются дискредитировать после изменения политической расстановки в пользу республиканцев.

Да, свобода слова в США является оружием в руках демократов, лоббистов, в том числе и армянского лобби, которое первым активизировалось, пытаясь очернить Азербайджан и охрану Президента. Не случайно, что первыми на эту агрессивную и аморальную провокацию отреагировали и выразили поддержку Армянский Национальный Комитет Америки (АНКА) и его агенты.

К примеру, в соцсети Х активно распространяется отрывок момента пресечения провокации, но с откровенно вырванным контекстом. Медиа на подкормке у армянских лоббистов, например, Zartonk Media, называющий себя "независимым" в шапке профиля, представляет правомерные и оправданные действия президентской охраны, как "нападение на мирных протестующих". Мирного там, во-первых, ничего не было, во-вторых, инцидент пытаются представить так, будто речь идет о нападении на "американских протестующих".

Учитывая последние акции в самих США на фоне разоблачения многомиллиардных мошеннических схем в Калифорнии и Миннесоте, а также рейдов иммиграционной полиции (ICE), картинку сознательно подают так, будто охрана якобы применила силу против граждан США, реализующих свое право на протест. У провокаторов нет американского гражданства - только вид на жительство, и то не окончательный.

Это намеренная манипуляция, к которой сразу подключились ключевые головы армянских лоббистов. Алекс Галитски, директор по политике АНКА, бросился на просторы Х, чтобы пропагандировать тезис о том, что Азербайджан "принес тиранию в Вашингтон", что охрана Президента "устроила беспредел" и нужно всю азербайджанскую делегацию "привлечь к ответственности" за некие "транснациональные репрессии".

Конгрессвуман-демократ от Калифорнии Лора Фридман тоже поделилась дезинформирующей публикацией Zartonk Media, утверждая, что участие Азербайджана в "Совете мира" якобы не имеет ничего общего с миром, а произошедшее - это "атака на протестующих" и "посягательство на свободу слова на американской земле". Она, кстати, относится к крылу демократов, которое традиционно взаимодействует с этническими и диаспоральными организациями своего округа, включая армяно-американские структуры. Именно в этом контексте ее заявления по Южному Кавказу и Азербайджану регулярно совпадают с риторикой армянских лоббистских организаций.

Ну и главным идиотом во всей этой истории выступил тот самый Фрэнк Паллоне, который в Баку боялся рот открыть, а теперь глагольствует о том, что "нанятые головорезы напали на протестующих". Далее он обратился к Трампу и Минюсту США немедленно привлечь "преступников" к ответственности.

Паллоне очень давно находится на армянском финансировании, управляется армянским лобби, получает зарплату от АНКА, ведя враждебную деятельность против Азербайджана. Но этой откровенной чушью он переплюнул сам себя. В любой стране, включая США, провокации вблизи официального мероприятия с участием глав государств автоматически подпадают под строгие протоколы реагирования. Применение мер пресечения в таких ситуациях - это не произвол, а обязанность охраны. Если кто-то и должен быть привлечен к ответственности, так это сам Паллоне - за системную политическую деятельность, которая годами направлена против интересов США и в угоду третьих сторон. Если Министерство юстиции США когда-нибудь решит внимательно порыться в его шкафу, там будет не меньше скелетов, чем у осужденного продажного Бобика Менендеса.

Паллоне отрицал геноцид в Ходжалы, призывал к сохранению оккупации азербайджанских территорий, посещал ранее находившиеся под оккупацией азербайджанские земли. Это последовательная линия, выстроенная не вчера и не случайно, а в рамках устойчивой работы с третьей стороной и откровенно антииазербайджанской повестки.

Конгрессмены США обязаны работать для американского народа и американских интересов вне зависимости от своего согласия с демократами или республиканцами. Так что основания для проверок Паллоне определенно есть. И, если говорить прямо, подобное поведение многие американцы вправе воспринимать как политическое предательство.

Весь этот цирк с провокацией показал степень координации между уличными провокаторами и шовинистическими армянскими кругами. Антинациональные элементы действовали с ними в одном строю, выступив против Азербайджана единым фронтом и демонстрируя готовность идти на крайние шаги ради создания скандала.

Они сознательно пошли на грубое нарушение правил безопасности США. Их действия были направлены на эскалацию и попытку спровоцировать конфликт в зоне повышенной охраны. Они не только предатели родины, но и обычные политические наемники, готовые по команде устроить грязную выходку в любой точке мира. Их задачей всегда было и будет закатывать истерики, создавать шум и делать из мухи слона. У них нет ни принципов, ни элементарного воспитания. Целью их жизни является лишь обслуживание чужих интересов ради подачек. Их используют, ими манипулируют, их выводят на улицу ровно тогда, когда это выгодно кураторам. И каждый раз они доказывают лишь одно - ради политического заказа готовы на любую провокацию и на любое унижение собственной страны. Позор, да и только. А охрана Президента Азербайджана поступила так, как должна была - уверенно и жестко, дав с первой секунды понять, что цирка не будет. Клоуны в итоге разбежались. И сколько бы они ни вопили, правы здесь те, кто сохранил порядок и не позволил крикунам устроить скандал.