Армянское лобби продолжает саботировать политику США

Автор: Ибрагим Алиев

11 декабря мы сообщали о том, как конгрессвуман от Республиканской партии Паулина Луна выдвинула законопроект о полной отмене 907-й поправки к Закону "О поддержке свободы". Документ сразу был передан в Комитет по иностранным делам Палаты, что вызвало истерику у Армянского национального комитета Америки (ANCA). Сперва лоббисты пытались надавить на Луну, требовали массово звонить в ее офис, выставили на показ номер, а затем, спустя неделю Конгрессу "неожиданно" представлен еще один законопроект - от Гаса Билиракиса и Фрэнка Паллоне. Да, тех самых, что на поводке и службе ANCA.

Инициатива под названием "ARMENIA Security Partnership Act" двух этих подлиз направлена на привлечение Азербайджана к ответственности "за продолжающуюся агрессию против Армении и нарушения международного права". Документ предусматривает запрет для президента США на отмену ограничений, установленных разделом 907 в отношении помощи Азербайджану до тех пор, пока Баку не выполнит ряд конкретных условий. То есть полная противоположность того, что было представлено Паулиной Луной. Кроме того в абсурдном законопроекте требуют немедленного освобождения неких "армянских заключенных", "вывод азербайджанских сил с суверенной территории Армении", "прекращение боевых действий", а также "защита армянского культурного и религиозного наследия".

В целом законопроект пытаются пиарить как "значимый шаг на пути приведения политики США в соответствие с принципами справедливости, международного права и устойчивого мира на Южном Кавказе". На основе чего это заявляется, непонятно. Просто заявили, чтобы заявить. С реальностью ничего общего это не имеет.

В общем, после того как сие бред был анонсирован, исполнительный директор ANCA Арам Ампарян бросился изрекать, что законопроект "устанавливает четкие условия для достижения мира и отвергает политику, которая, по его словам, вознаграждает Азербайджан за "этнические чистки в Карабахе и продолжающиеся нарушения". Арам имел наглость сказать, что политика США должна "перейти от поощрения безнаказанности к обеспечению ответственности". Совсем сдурел и сейчас поясним, почему.

Ежу понятно, что все, что сказано в этом документе - срочная, истеричная реакция на то, чтобы во что бы то ни стало предотвратить принятие законопроекта Паулины Луны. Армянское лобби совсем не ожидало того, что Республиканская партия будет так активно работать на укрепление отношений США с Азербайджаном. В принципе, странно было бы, если бы не работала активно, ибо Баку - важный партнер для Вашингтона. Трамп не раз давал это понять. В свою очередь Азербайджану тоже есть что предложить Штатам. Благодаря нашей стране США имеют партнера в регионе, который имеет прямое значение для их стратегических интересов, ведь Азербайджан играет ключевую роль в энергетической безопасности Европы, обеспечивая диверсификацию поставок и снижая зависимость союзников Вашингтона от альтернативных источников. Кроме того, Азербайджан является центральным звеном Среднего коридора - транзитного маршрута, который связывает Центральную Азию и Европу, что очень важно для США. Нельзя забывать и о факторе региональной безопасности. Баку на протяжении многих лет сотрудничал с США по линии транзита, логистики и обеспечения операций, в том числе в рамках международных миссий. В Вашингтоне это ценят.

Именно поэтому законопроект об отмене 907-й поправки - шаг логичный и необходимый. Что же до истерик АНКА, то давайте разберем, так ли все, как они пытаются представить?

Во-первых, Баку не будет освобождать этих лиц, которых лоббисты все еще называют "заключенными". Судить их за совершенные злодеяния - это внутреннее дело нашей страны и никто, даже США, не может вмешаться в этот процесс. Азербайджанские войска расположены на условной границе, которая до сих пор не прошла юридическую делимитацию и демаркацию. Говорить в этих условиях о "суверенной территории Армении" - значит сознательно подменять правовую реальность. Международно признанной, согласованной обеими сторонами линии границы не существует, что неоднократно признавалось и в переговорных форматах при посредничестве ЕС и России. Следовательно, утверждения о якобы "вторжении" не имеют под собой правовой базы и используются исключительно в пропагандистских целях.

Во-вторых, пункт о "прекращении боевых действий". Каких боевых действий? Что курят и нюхают в ANCA? Если вы не знали, что довольно успешно продвигаются мирные переговоры. На условной границе давно не слышны выстрелы, несмотря на то, что Армения любила в то время постоянно нарушать режим прекращения огня. Война тоже закончилась давно - 5 лет назад.

Что до "армянского культурного наследия", в Баку на протяжении многих лет указывали на системную фальсификацию этой темы. Речь идет о попытке выдать за "древнее армянское наследие" объекты, которые либо имеют иное историческое происхождение, либо были искусственно армянизированы уже в период оккупации. Неоднократно доказывалось, что значительная часть христианских памятников на освобожденных территориях относится к наследию Кавказской Албании, а не к армянской культуре, однако в годы оккупации эти объекты подвергались целенаправленной подмене надписей и символики.

Задокументированы и факты масштабного уничтожения подлинного азербайджанского культурного и религиозного наследия. Речь идет о разрушенных мечетях, оскверненных кладбищах, разграбленных музеях и исторических зданиях в Агдаме, Физули, Джебраиле, Зангилане и других районах. Эти факты фиксировались фото- и видеоматериалами, а также подтверждались международными наблюдателями после освобождения территорий. В период оккупации армянская сторона проводила незаконные "реставрационные" и археологические работы без какого-либо международного контроля. В результате изменялись архитектурные элементы, уничтожались оригинальные эпиграфические надписи, а сами объекты впоследствии представлялись как доказательство "многовекового армянского присутствия". Именно эти действия и легли в основу нынешних фейковых обвинений. Так что если против кого-то и надо вводить подобный закон, то точно не против Азербайджана, а Армении. Хотя азербайджанская сторона не настаивает на этих вопросах. По крайней мере пока, ведь на данный момент есть вопросы поважнее - мирный договор и открытие коммуникаций, в частности, Зангезурский коридор, который интересен США.

А "этнические чистки" вообще излюбленная тема лоббистов на ряду с "геноцидом". Они любят вопить об этом. Весь мир знает о том, что армянам было предложено остаться, однако они решили добровольно (!) уехать. Никто их не выгонял, не стрелял. Никто в те дни не умер. В какой вселенной это является этнической чисткой или геноцидом, известно только самим обкуренным армянским лоббистам.

Можно сколько угодно поливать деньгами Паллоне и других, истерить, но в целом ничего у ANCA не получится. Демократы, которых они так любят поить коньяком, потеряли и власть, и авторитет, и остатки достоинства. Поэтому неудивительно, что один за другим каждый из них расследуется федеральным правительством. Так залетел Боб Менендес, так залетит Адам Шифф,, так ушла Нэнси Пелоси... Список будет только пополняться. Особенно на фоне скандальных файлов Эпштейна.

Поэтому уверены, что придуманный и проплаченный армянским лобби законопроект не будет принят и нервы у лоббистов ANCA будут расшатаны еще больше, ибо истерики и сопровождаемая с ними ложь рано или поздно упирается в факты. А с фактами у армянского лобби, как показала эта история, дела обстоят все хуже и хуже.