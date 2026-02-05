https://news.day.az/unusual/1814013.html

Акула-долгожитель: гренландская хищница пережила 4 века - ВИДЕО

Эта гренландская акула существует с 1627 года: Ей 398 лет, она родилась за 149 лет до того, как Соединенные Штаты провозгласили независимость от Великобритании. Она родилась за 287 лет до Первой мировой войны и за 369 лет. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.