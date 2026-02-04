https://news.day.az/sport/1814095.html

Определились призеры чемпионата Азербайджана по борьбе среди юниоров - ФОТО

Продолжаются соревнования в рамках чемпионата Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе U20. Как сообщает Day.Az, во второй день турнира, проходящего во Дворце спорта в Гяндже, были определены призёры по греко-римской борьбе в весовых категориях 55, 63, 72, 82 и 97 кг. Результаты соревнований Весовая категория 55 кг: