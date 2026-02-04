Определились призеры чемпионата Азербайджана по борьбе среди юниоров

Продолжаются соревнования в рамках чемпионата Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе U20.

Как сообщает Day.Az, во второй день турнира, проходящего во Дворце спорта в Гяндже, были определены призёры по греко-римской борьбе в весовых категориях 55, 63, 72, 82 и 97 кг.

Результаты соревнований

Весовая категория 55 кг:

Эмин Джавадлы (AHITA)

Ниджат Искендерли ("Сумгайыт", "Нефтчи")

Эльнар Зиядов ("Нефтчи"), Халид Алескеров ("Сумгайыт", "Нефтчи")

Весовая категория 63 кг:

Турал Ахмедов (AHITA)

Амрах Амрахов (Масаллы)

Нихат Тагиев (Гёйчай), Мехди Аскерли (Гёйчай)

Весовая категория 72 кг:

 

Кямран Раджабли ("Нефтчи")

Юсиф Ахмедли (МВД, Сабирабад)

Саид Насиров (Абшеронская ОСК), Сайяд Нагизаде (МВД, Сабирабад)

Весовая категория 82 кг:

Ниджат Ейлагалиев (Абшерон, МВД)

Заур Гусейнли (AHITA)

Нурлан Ибадзаде (МВД), Эмиль Газиев (Сумгайыт-Техсил)

Весовая категория 97 кг:

Махир Гурбанлы ("Нефтчи")

Рихад Ибрагимли ("Сумгайыт", "Нефтчи")

Фуад Гусейнли (AHITA), Ибрагим Меджидов (Гёйчай).