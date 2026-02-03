Предотвращены попытки ввоза наркотиков с помощью дронов в Азербайджан

В прошлом месяце в двух случаях была предотвращена попытка ввоза наркотиков на территорию Азербайджана с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в ежемесячном отчете Государственной пограничной службы (ГПС).

Сообщается, что в результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков было выявлено и изъято из обращения 120 килограммов 645 граммов наркотических средств.

В рамках борьбы с контрабандой также были обнаружены и изъяты контрабандные товары на общую сумму 6 миллионов 570 тысяч 790 манатов, в том числе пневматический пистолет (вместе с магазином), лекарственные препараты и табачные изделия.