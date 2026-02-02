Символ новой эпохи и итог дальновидной стратегии Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

В Азербайджане готовятся важные конституционные изменения, которые имеют не только юридическое, но и глубокое историко-политическое значение. Речь идет о проекте конституционного закона "Об утверждении изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики", согласно которому из преамбулы Основного закона НАР исключаются упоминания Московского договора от 16 марта 1921 года и Карсского договора от 13 октября 1921 года.

В действующей редакции Конституции НАР подчеркивалось, что основы автономии Нахчывана были заложены именно этими международными соглашениями, которые "действуют в настоящее время". Новая же редакция делает принципиальный акцент на другом: Нахчыванская Автономная Республика является неотъемлемой частью Азербайджанской Республики, а фундамент её конституционного устройства опирается на Декларацию независимости 1991 года, Конституционный акт от 18 октября 1991 года и Конституцию Азербайджана 1995 года.

И все это - вовсе не технические изменения. Речь идет о стратегическом шаге, который отражает новую реальность региона и новое положение Азербайджана в системе международных отношений. А чтобы понять значимость нынешнего решения, необходимо учитывать контекст последних десятилетий. После распада СССР Азербайджан оказался в условиях тяжелейшего геополитического кризиса: армянская оккупация около 20% территории страны, сотни тысяч вынужденных переселенцев, отсутствие справедливого международного урегулирования.

В этих условиях Нахчыван, находящийся в эксклавном положении и отделенный от основной территории страны, оставался особенно уязвимым регионом. Его безопасность и статус имели не только внутреннее значение, но и международное измерение. Именно поэтому ссылки на Московский и Карсский договоры в преамбуле Конституции НАР выполняли функцию своеобразного правового "страховочного механизма".

Эти соглашения, заключенные в 1921 году, закрепляли особый статус Нахчывана в составе Азербайджана и содержали элементы международных гарантий, прежде всего в условиях нестабильности и постоянных угроз со стороны Армении. Иными словами, в период, когда Азербайджан был вынужден бороться за само сохранение территориальной целостности, любые изменения, касающиеся столь чувствительных формулировок, могли быть использованы внешними силами для политических манипуляций или давления.

Поэтому в условиях не урегулированного конфликта и оккупации значительной части страны пересмотр преамбулы Конституции Нахчывана был крайне нецелесообразен: государство не могло позволить себе шагов, которые могли бы интерпретироваться как ослабление международно-правовых оснований статуса автономии. Сегодня же ситуация принципиально изменилась. Победа Азербайджана в 44-дневной войне 2020 года, а затем окончательное восстановление суверенитета над Карабахом в 2023 году стали переломным моментом в истории страны.

Азербайджан завершил эпоху территориальных потерь и неопределенности. Наше государство восстановило свою целостность, укрепило региональные позиции и сформировало новые политические и экономические реалии на Южном Кавказе. Именно в этой новой эпохе появляется возможность отказаться от прежних формулировок, связанных с договорами 1921 года, и закрепить более современную и суверенную концепцию: Нахчыван - это органическая часть независимого Азербайджана, а не территория, статус которой нуждается в ссылках на внешние соглашения столетней давности. Происходящее - это переход от вынужденной правовой осторожности к уверенной государственной зрелости.

Особую актуальность изменениям придает и новый масштабный инфраструктурный проект, известный как "Маршрут Трампа" (TRIPP), который должен соединить Азербайджан с Нахчываном. Реализация транспортного коридора между основной частью страны и автономией означает не просто экономический или логистический шаг. Это формирование нового единого геополитического пространства Азербайджана, где Нахчыван перестает быть изолированным эксклавом и становится естественной частью общенациональной системы коммуникаций.

Фактически, такие проекты требуют и соответствующего конституционного языка: современная реальность должна быть отражена в Основном законе. Если Нахчыван соединяется с Азербайджаном не только юридически, но и физически, через дороги, торговлю, инфраструктуру, то логично, что преамбула Конституции автономии должна опираться прежде всего на независимость Азербайджанской Республики и ее государственные основы.

Таким образом, изменения в преамбуле Конституции Нахчывана - это отражение крупнейших исторических перемен, которые стали возможны благодаря Победе Азербайджана, восстановлению территориальной целостности и переходу страны к новой фазе развития. Эти процессы стали результатом дальновидной, последовательной и решительной стратегии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, который сумел не только вернуть стране ее земли, но и сформировать условия для нового этапа национального строительства. Сегодня Азербайджан уверенно закрепляет свою государственность уже не через призму договоров прошлого века, а через принципы независимости, суверенитета и единства. И потому изменения в Конституции Нахчывана - это символ новой эпохи: эпохи сильного, целостного и стратегически уверенного Азербайджана.