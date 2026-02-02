Бывший пилот Формулы-1 назвал главного фаворита сезона

Карун Чандхок назвал гонщика "Мерседеса" Джорджа Расселла главным претендентом на чемпионский титул в предстоящем сезоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, такое мнение Чандхок высказал после успешного выступления немецкой команды на предсезонных тестах в Барселоне, где "Мерседес" проехал 502 круга, показав лучший результат среди всех участников.

Чандхок отметил, что, несмотря на отсутствие титульной борьбы у "Мерседеса" в последние годы, перед новым циклом технического регламента команда располагает сильным моторным проектом. По его словам, это заставляет многих специалистов ожидать, что коллектив из Бракли сможет начать новый период с преимуществом, как это было в 2014 году.

В комментарии Sky F1 эксперт подчеркнул, что ключевым фактором является слаженная работа шасси и силовой установки в рамках одной структуры. Он указал, что подобный уровень интеграции на данный момент имеют "Мерседес", "Феррари", "Ауди" и "Ред Булл", однако для "Ауди" и "Ред Булл", начинающих новые проекты, возможны послабления, тогда как у "Мерседеса" и "Феррари" оправданий быть не может.

Чандхок также добавил, что, несмотря на поставки двигателей "Мерседеса" в "Макларен", "Уильямс" и "Альпин", именно заводская команда благодаря тесному взаимодействию подразделений может получить решающее преимущество на старте сезона, назвав Джорджа Расселла главным фаворитом чемпионата.