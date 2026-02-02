Названо число пользователей myGov ID в Азербайджане в 2025 г.

В 2025 году число пользователей myGov ID выросло на 19% по сравнению с предыдущим годом и превысило 5 миллионов человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам годовой деятельности ведомства, заявил председатель правления Агентства по инновациям и цифровому развитию Фарид Османов.

По его словам, показатели платформы продемонстрировали значительный рост.

Количество транзакций увеличилось на 29% по сравнению с 2024 годом и достигло 101,1 миллиона. А количество систем, интегрированных в платформу, выросло за прошлый год на 67%, составив 274.

