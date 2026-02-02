https://news.day.az/society/1813468.html Названо число пользователей myGov ID в Азербайджане в 2025 г. В 2025 году число пользователей myGov ID выросло на 19% по сравнению с предыдущим годом и превысило 5 миллионов человек. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам годовой деятельности ведомства, заявил председатель правления Агентства по инновациям и цифровому развитию Фарид Османов.
По его словам, показатели платформы продемонстрировали значительный рост.
Названо число пользователей myGov ID в Азербайджане в 2025 г.
В 2025 году число пользователей myGov ID выросло на 19% по сравнению с предыдущим годом и превысило 5 миллионов человек.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам годовой деятельности ведомства, заявил председатель правления Агентства по инновациям и цифровому развитию Фарид Османов.
По его словам, показатели платформы продемонстрировали значительный рост.
Количество транзакций увеличилось на 29% по сравнению с 2024 годом и достигло 101,1 миллиона. А количество систем, интегрированных в платформу, выросло за прошлый год на 67%, составив 274.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре