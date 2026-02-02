https://news.day.az/officialchronicle/1813430.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с Днем молодежи Азербайджана - ФОТО Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поделился на своих официальных страницах в соцсетях публикацией в связи с 2 февраля - Днем молодежи Азербайджана. Day.Az представляет публикацию:
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"2 Февраля - День азербайджанской молодежи".
