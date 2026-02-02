https://news.day.az/unusual/1813441.html

Еще две вспышки высшего класса произошли на Солнце - ВИДЕО

Еще две вспышки высшего класса X8.11 и Х2.8, произошли на Солнце этой ночью, обе значительно мощнее предыдущей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.