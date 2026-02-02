Стали известны победители «Грэмми» 2026

В Лос-Анджелесе прошло самое важное музыкальное событие года - 68-я церемония награждения "Грэмми - 2026". В этом году Академия звукозаписи ввела новшества - две дополнительные категории, которые отмечают заслуги в кантри-музыке и дизайне обложек альбомов.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, церемонию открыли Бруно Марс и Розе со своим супер-хитом Apt. Далее ведущий мероприятия, Тревор Ноа, представил зрителям гостей "Грэмми - 2026". В зале можно было заметить Билли Айлиш, Джастина и Хейли Бибер, Билли Айлиш, Bad Bunny, Джона Ледженда и многих других.

После на сцену вышла Сабрина Карпентер с песней Manchild, а следом за ней свой талант показали все номинанты в категории "Лучший новый исполнитель". Джастин Бибер решил исполнить песню из своего нового альбома на сцене "Грэмми - 2026", после него представить одну из номинаций вышли комик Марсело Эрнандес и певица Karol G. Одними из самых ярких моментов, конечно же, были выступление Леди Гаги с песней Abracadabra и выход Шер.

Полный список победителей "Грэмми-2026"

"Лучший рэп-альбом" - "GNX", Кендрик Ламар

"Лучший новый исполнитель" - Оливия Дин

"Лучший урбана-альбом" - "DeBí TiRAR MáS FOToS", Bad Bunny

"Лучший современный кантри-альбом" - "Beautifully Broken", Jelly Roll

"Лучший вокальный поп-альбом" - "Mayhem", Леди Гага

"Лучшее сольное поп-исполнение" - "Messy", Лола Янг

"Песня года" - "Wildflower", Билли Айлиш

"Запись года" - "Luther" - Кендрик Ламар feat. SZA

"Альбом года" - "Debí Tirar Más Fotos", Bad Bunny