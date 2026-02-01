Китайская платформа торговли золотом заморозила активы на $19 млрд

Китайская платформа для торговли золотом заморозила активы на сумму 133 миллиарда юаней (более $19 миллиардов).

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Тысячи инвесторов больше не могут вывести свои средства, власти КНР проводят расследование, а владелец платформы просит время и утверждает, что его "подставили".

Проблема возникла после того, как 21 января цены на золото резко выросли, вызвав интенсивную торговую активность, прежде чем счета были внезапно заморожены.