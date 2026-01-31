https://news.day.az/society/1813140.html За день в Азербайджане раскрыто более 50 преступлений 30 января сотрудниками полиции в Азербайджане было раскрыто 56 преступлений, а также одно дело, остававшееся нераскрытым с прошлых периодов. Как сообщили Day.Az в МВД, всего были задержаны 120 человек, находившихся в розыске. Из них 76 разыскивались в качестве должников. Все задержанные переданы в соответствующие органы.
Кроме того, правоохранительные органы выявили 39 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также 16 случаев изъятия незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.
По подозрению в совершении преступлений задержаны 59 человек.
