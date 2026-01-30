https://news.day.az/politics/1812929.html Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили ситуацию в сфере региональной безопасности 29 января состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном. Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
Главы МИД Азербайджана и ОАЭ обсудили ситуацию в сфере региональной безопасности
29 января состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
Было отмечено, что в ходе телефонного разговора обсуждались вопросы стратегического партнерства между Азербайджаном и ОАЭ, сотрудничество в рамках международных организаций, а также ситуация в области региональной и международной безопасности.
