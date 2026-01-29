Названы самые популярные во всем мире смартфоны

Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала рейтинг самых продаваемых смартфонов по итогам 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, лидером мирового рынка стал iPhone 16, а совокупная доля десяти наиболее популярных моделей приблизилась к 19% глобальных продаж.

Apple заняла семь позиций в топ-10, тогда как Samsung - три. По словам аналитиков, доминирование этих производителей на массовом рынке сохраняется четвертый год подряд.

Эксперты отметили высокий спрос на линейку iPhone 17: в первый квартал после запуска ее продажи выросли на 11% по сравнению с предыдущим поколением. Наибольший вклад обеспечила базовая версия iPhone 17, а также модель iPhone 16e, которая стала "входной точкой" в экосистему Apple и продемонстрировала сильные результаты на рынках США и Японии.

Среди устройств на базе Android самым продаваемым смартфоном в мире в 2025 году стал Samsung Galaxy A16 5G. Эксперты объясняют его успех сбалансированным соотношением характеристик и цены. В десятку лидеров также вошел флагман Samsung Galaxy S25 Ultra.

Так, с первого по третье место расположились iPhone 16, 16 Pro Max и 16 Pro. За ними следуют iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy A16 5G, Galaxy A06 4G, iPhone 17, iPhone 15, Galaxy S25 Ultra и iPhone 16e.

В Counterpoint Research предупреждают, что продолжающийся глобальный дефицит памяти в ближайшей перспективе окажет давление на цены смартфонов. Наиболее заметный эффект ожидается в бюджетном и среднеценовом сегментах, прежде всего на развивающихся рынках Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.