В Азербайджане импорт произведений искусства и антикварных предметов освобождается от НДС

Импорт в страну произведений искусства, коллекционных и антикварных предметов освобождается от налога на добавленную стоимость (НДС).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это отражено в предлагаемом изменении в Налоговый кодекс, вынесенном на обсуждение на состоявшемся сегодня заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту, на основании подтверждающего документа органа (учреждения), определённого соответствующим органом исполнительной власти, импорт произведений искусства, коллекционных и антикварных предметов, перечень которых по кодам товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности будет определён соответствующим органом (учреждением), установленным органом исполнительной власти, будет освобождён от НДС.