WhatsApp подпадает под строгий контроль ЕС

Европейский союз (ЕС) отнес приложение WhatsApp компании Meta к категории "Очень большие онлайн-платформы", для которых применяются более строгие требования.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на официальное заявление Европейской комиссии.

Отмечается, что число пользователей WhatsApp в странах ЕС превысило 45 миллионов, и поэтому приложение подпадает под особый контроль в рамках Закона о цифровых услугах (Digital Services Act).

В заявлении уточняется, что WhatsApp является гибридным сервисом, сочетающим функции личного обмена сообщениями и онлайн-платформы. Поскольку функция каналов WhatsApp, позволяющая пользователям делиться информацией, новостями и объявлениями, подпадает под определение онлайн-платформы, приложение будет подчиняться общим обязательствам, установленным для платформ, действующих в ЕС.