https://news.day.az/sport/1811993.html
"Сабах" расстался с 29-летним полузащитником
Футбольный клуб "Сабах" прекратил сотрудничество с полузащитником Аязом Гулиевым.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу "Сабаха", контракт с 29-летним футболистом был расторгнут по взаимному согласию сторон.
Аяз Гулиев выступал за "Сабах" с 2023 года. За этот период полузащитник провел в составе команды 54 матча.
