"Сабах" расстался с 29-летним полузащитником

Футбольный клуб "Сабах" прекратил сотрудничество с полузащитником Аязом Гулиевым.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу "Сабаха", контракт с 29-летним футболистом был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Аяз Гулиев выступал за "Сабах" с 2023 года. За этот период полузащитник провел в составе команды 54 матча.