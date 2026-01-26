На сколько вырастут пенсии?

В соответствии с Законом "О трудовых пенсиях" ежегодно индексируются и увеличиваются не только трудовые пенсии, но и пенсионный капитал граждан. В статье 29.1-1 указанного закона отмечается, что пенсионный капитал, зафиксированный в страховой части индивидуального лицевого счета застрахованных лиц, индексируется один раз в год в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен.

Как сообщает Day.Az, об этом написал депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

По его словам, пенсионные капиталы будут увеличены в соответствии с уровнем годовой инфляции за 2025 год.

"Согласно последним данным Государственного комитета статистики, в 2025 году годовой уровень инфляции составил 5,6 процента. Это означает, что пенсионные капиталы граждан по состоянию на 1 января 2026 года будут увеличены на 5,6 процента. Так, если пенсионный капитал гражданина составляет 40 тысяч манатов, к его накоплениям будет добавлено 2 тысячи 240 манатов. В результате пенсионный капитал этого гражданина составит 42 тысячи 240 манатов", - сказал он.

Кроме того, по словам депутата, ожидается, что в начале следующего месяца будет проведена индексация пенсионного капитала. Таким образом, в соответствии с годовым уровнем индекса потребительских цен будет осуществлена индексация сумм пенсионного капитала, зафиксированных в страховой части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц по состоянию на 1 января 2026 года.

"Индексация пенсионного капитала направлена на защиту накопленных средств от инфляции. Цель - минимизировать влияние роста цен на эти средства. Индексацию пенсионного капитала не следует отождествлять с индексацией и повышением трудовых пенсий. Пенсионный капитал увеличивается в соответствии с уровнем инфляции, а трудовые пенсии - в соответствии с процентом роста среднемесячной заработной платы за предыдущий год. Несмотря на то что рост пенсионного капитала составит 5,6 процента, ожидается, что трудовые пенсии увеличатся на 9,2 процента", - отметил Байрамов.