В Китае начали расследование против высокопоставленных военных Власти КНР начали антикоррупционное расследование в отношении двух высокопоставленных военных. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на Минобороны страны.
В Китае начали расследование против высокопоставленных военных
Власти КНР начали антикоррупционное расследование в отношении двух высокопоставленных военных.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на Минобороны страны.
Уточняется, что речь идет о заместителе председателя Центрального военного совета (ЦВС) Чжан Юсе и начальнике Объединенного штаба ЦВС генерале Лю Чжэньли, которых подозревают в "серьезных нарушениях дисциплины и закона".
