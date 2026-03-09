https://news.day.az/world/1820972.html Израиль начал локальную наземную операцию против «Хезболлы» в Ливане Израиль минувшей ночью начал локальную наземную операцию в Ливане. Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространили Силы обороны Израиля (IDF). Сообщается, что целью операции является очистка юга Ливана от инфраструктуры "Хезболлы".
