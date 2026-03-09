В Иране пообещали заставить США пожалеть

После избрания Моджтабы Хаменеи на должность верховного лидера Ирана генеральный штаб страны сделал заявление, в котором пообещал заставить США и других врагов Исламской Республики пожалеть о своих действиях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщение генштаба передает Al Jazeera.

"Под командованием Моджтаба Хаменеи Америка и другие враги будут сожалеть о любой агрессии против нас", - говорится в заявлении.

Там отметили, что Иран продолжит защищать свою безопасность и интересы "перед лицом заговоров противника".

Совет экспертов Ирана 8 марта избрал Моджтаба Хаменеи - сына покойного аятоллы Али Хаменеи - новым верховным лидером, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп называл эту кандидатуру неприемлемой.