Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" против "Араз-Нахчывана" Сегодня в рамках 23-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана состоится матч между "Карабахом" и "Араз-Нахчываном". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 19:15. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Рашадом Ахмедовым.
Перед игрой "Карабах" занимает второе место в турнирной таблице с 46 очками. "Араз-Нахчыван" с 33 баллами располагается на пятой позиции.
