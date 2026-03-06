В Конгрессе США к законопроекту о снятии ограничений на помощь Азербайджану присоединился новый соавтор.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, им стал Абрахам Хамаде, член Палаты представителей от Чикаго, представляющий Республиканскую партию.

Законопроект под названием "Отмена ограничений на помощь Азербайджану" был представлен в Конгресс 9 декабря 2025 года членом Палаты представителей от Республиканской партии Луной Анной Паулиной.

Согласно законопроекту, отменяется статья 907 Закона о поддержке свободы, а связанный с этой статьёй пункт исключается из содержания закона.