Создателя Telegram заблокировали в TikTok

Аккаунт сооснователя Telegram Павла Дурова заблокировали в TikTok.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, скриншот, подтверждающий это, приводит издание "Код Дурова".

В поиске в соцсети его уже заблокированный аккаунт найти нельзя, проверил корреспондент ТАСС.

У Дурова было более 156 тыс. подписчиков. 