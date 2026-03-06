https://news.day.az/hitech/1820320.html

Создателя Telegram заблокировали в TikTok - ФОТО

Аккаунт сооснователя Telegram Павла Дурова заблокировали в TikTok. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, скриншот, подтверждающий это, приводит издание "Код Дурова". В поиске в соцсети его уже заблокированный аккаунт найти нельзя, проверил корреспондент ТАСС. У Дурова было более 156 тыс. подписчиков.