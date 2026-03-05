https://news.day.az/officialchronicle/1820223.html Президент Ильхам Алиев: Ирану будет направлена нота протеста Все указания даны. Иранский посол в Азербайджане вызван в Министерство иностранных дел, будет дана нота протеста и предприняты другие дипломатические шаги. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.
Глава государства также заявил, что даны соответствующие указания, связанные с границей.
