Президент Ильхам Алиев: Ирану будет направлена нота протеста

Все указания даны. Иранский посол в Азербайджане вызван в Министерство иностранных дел, будет дана нота протеста и предприняты другие дипломатические шаги.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.

Глава государства также заявил, что даны соответствующие указания, связанные с границей.