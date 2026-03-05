Пользователей iPhone призвали обновить iOS

Исследователи Google выявили набор уязвимостей для взлома iPhone, который на протяжении нескольких лет использовался различными хакерами. Инструментарий получил внутреннее название Coruna и, по данным специалистов, применялся как в операциях слежки, так и в последующих финансово мотивированных атаках, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Аналитики подразделения Google Threat Intelligence Group обнаружили в наборе пять полноценных цепочек эксплуатации и 23 отдельных уязвимости операционной системы iOS. Эксплойты позволяют атаковать устройства с версиями системы от iOS 13 до iOS 17.2.1. Некоторые методы обхода защитных механизмов ранее не публиковались и позволяют обходить встроенные технологии безопасности платформы.

По оценке экспертов, история Coruna свидетельствует о постепенном распространении сложных инструментов взлома между различными группами. Впервые часть инфраструктуры атаки была перехвачена в феврале 2025 года. Тогда код использовался клиентом коммерческой компании, занимающейся разработкой систем цифрового наблюдения. Эксплойт был реализован через сложный JavaScript-фреймворк, который собирал информацию об устройстве пользователя, включая модель iPhone и версию операционной системы, а затем подбирал подходящую уязвимость для браузерного движка WebKit и обхода механизма защиты Pointer Authentication Code.

Одна из цепочек использовала уязвимость CVE-2024-23222, которую Apple закрыла в январе 2024 года с выпуском обновления iOS 17.3.

К концу 2025 года Coruna снова заметили в сети, но уже в рамках мошеннической схемы. Тогда вредоносный код распространялся через сотни поддельных китайских сайтов, связанных с финансовыми сервисами и криптовалютами. Страницы убеждали пользователей открывать их именно на iPhone, после чего запускали скрытый фрейм с эксплойтами.