КСИР заявил о сбитии 4 беспилотников за последние сутки

За последние сутки в Иране были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) США и Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР), три аппарата модели "Hermes" были уничтожены в провинциях Йезд, Керманшах и Альборз, а один БПЛА типа "MQ-9" - в провинции Исфахан.

Также уточняется, что за последние несколько дней в целом было сбито 26 БПЛА США и Израиля, один из которых был захвачен без повреждений.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.