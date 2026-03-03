Южный газовый коридор формирует новую энергетическую реальность для Европы

Южный газовый коридор представляет собой новую энергетическую реальность для Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполняющий обязанности заместителя министра нефти и газа при Министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Саша Кокович на заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку.

Он отметил, что Сербия впервые получила доступ к поставкам природного газа из Азербайджана и других источников через Южный газовый коридор с вводом в эксплуатацию газового интерконнектора Сербия-Болгария.

"Южный газовый коридор - это не просто инфраструктурный проект. Он представляет собой новую энергетическую реальность для Европы, основанную на надежных партнерствах и взаимном доверии. Сотрудничество Сербии с Азербайджаном имеет особое стратегическое значение и в первую очередь базируется на дружеских отношениях Президента Александара Вучича и Президента Ильхама Алиева. Результаты нашего сотрудничества на сегодняшний день подтверждены соглашениями, охватывающими обмен опытом в области природного газа, возобновляемых источников энергии и внедрения новых технологий", - сказал он.

Кокович добавил, что последнее соглашение, подписанное 15 февраля в Белграде по вопросам разработки, проектирования, строительства и эксплуатации тепло- и электростанции с парогазовой турбиной, является конкретным подтверждением энергетического сотрудничества между двумя странами и закладывает его прочную основу.

Отметим, что Южный газовый коридор, обеспечивающий поставки газа в Турцию и Европу, включает четыре основных компонента: второй этап разработки месторождения "Шах Дениз", расширение Южнокавказского газопровода (SCPX), Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP).

На сегодняшний день Трансадриатический газопровод - европейский сегмент Южного газового коридора - поставил 56 млрд кубометров газа. Кроме того, в январе текущего года TAP прошел первое расширение на 1,2 млрд кубометров в год, что позволяет обеспечить дополнительные поставки на европейский рынок с 2026 года.