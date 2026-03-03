Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Мухаммадом Исхаком Даром.

Как сообщили Day.Az в МИД, министры обменялись мнениями по поводу военной эскалации и роста напряжённости, наблюдаемых в Ближневосточном регионе.

Подчеркнув влияние текущей ситуации на региональную и глобальную безопасность, стороны отметили важность соблюдения норм гуманитарного права, защиты гражданского населения и объектов, а также урегулирования вопросов на основе норм и принципов международного права посредством диалога и дипломатических средств.

Пакистанская сторона также проинформировала о текущей ситуации в связи со столкновениями, произошедшими на пакистано-афганской границе.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены текущее состояние стратегического партнёрства между Азербайджаном и Пакистаном и перспективы его дальнейшего развития.