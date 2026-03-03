Партнерство ЕС и Азербайджана носит стратегический характер и укрепляет энергобезопасность Европы

Партнерство ЕС и Азербайджана носит стратегический характер и укрепляет энергетическую безопасность Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила Директор Группы Энергетической платформы Генерального директората по энергетике Европейской комиссии Кристина Лобильо на заседании Консультативных советов по Южному газовому коридору и зеленой энергетике в Баку.

По ее словам, политический ландшафт в мире за последние годы существенно изменился, и Европейский союз значительно инвестировал в диверсификацию и устойчивость, в частности в обеспечение доступа к глобальному рынку.

"В этом контексте мы придаем большое значение сохранению прочного взаимовыгодного партнерства с надежными поставщиками, такими как Азербайджан. В последнее время мы работаем над новой нормативной базой в Европейском союзе. Одним из важнейших направлений является пересмотр архитектуры энергетической безопасности с целью оценки дальнейших реформ, выходящих за рамки мер по хранению, а также предотвращения возможных перебоев в поставках газа в условиях геополитической нестабильности", - сказала она.

Директор отметила, что газовая политика Европейского союза смещается от зависимости к устойчивости.

"Юридические ограничения на импорт из России, а также диверсификация поставщиков, укрепление механизмов хранения и повышение гибкости рынка - все это способствует формированию более суверенной энергетической политики. Европейская комиссия выстраивает свой подход таким образом, чтобы обеспечивать безопасность поставок при одновременном соблюдении климатических целей и поддержании конкурентоспособности по стоимости.

Cовместно обеспечивая стабильные поставки, конкурентные условия, согласованность регулирования и постепенное снижение выбросов, мы можем укрепить энергетическую безопасность Европы, одновременно поддерживая роль Азербайджана как ключевого надежного и ориентированного на будущее партнера. Давайте продолжим углублять наше энергетическое сотрудничество в духе доверия, стабильности и общей процветания между Европейским союзом и Азербайджаном", - заключила К.Лобильо.