https://news.day.az/officialchronicle/1819642.html Президент Ильхам Алиев принял комиссара Европейской комиссии по энергетике и жилищному строительству - ФОТО 3 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с комиссаром Европейской комиссии по энергетической и жилищной политике Даном Йоргенсеном, которая принимает участие в 12-м заседании министров Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров Консультативного совета по...
Президент Ильхам Алиев принял комиссара Европейской комиссии по энергетике и жилищному строительству - ФОТО
3 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с комиссаром Европейской комиссии по энергетической и жилищной политике Даном Йоргенсеном, которая принимает участие в 12-м заседании министров Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров Консультативного совета по зеленой энергетике.
Об этом Day.Az передает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре