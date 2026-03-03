Президент Ильхам Алиев принял комиссара Европейской комиссии по энергетике и жилищному строительству

3 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с комиссаром Европейской комиссии по энергетической и жилищной политике Даном Йоргенсеном, которая принимает участие в 12-м заседании министров Консультативного совета по Южному газовому коридору и 4-м заседании министров Консультативного совета по зеленой энергетике.

Об этом Day.Az передает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

