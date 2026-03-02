https://news.day.az/politics/1819381.html Посольство Японии в Азербайджане приостановило свою работу Посольство Японии в Азербайджане приостановило свою деятельность. Как сообщает Day.Az, об этом говорится на официальной странице посольства в социальных сетях. "В связи с событиями в регионе посольство приостанавливает свою работу на неопределенный срок. Прием документов на визу и выдача готовых виз также приостановлены.
