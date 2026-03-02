Посольство Японии в Азербайджане приостановило свою работу

Посольство Японии в Азербайджане приостановило свою деятельность.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится на официальной странице посольства в социальных сетях.

"В связи с событиями в регионе посольство приостанавливает свою работу на неопределенный срок. Прием документов на визу и выдача готовых виз также приостановлены. Просим принять это к сведению. Приносим извинения за доставленные неудобства", - отметили в диппредставительстве.