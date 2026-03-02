Автор: Лейла Таривердиева

Иногда очень сложно бывает понять, чем руководствуются армянские политики, делая свои заявления. Даже при желании высказаться разумно, в итоге выходит по черномырдински - хотели как лучше, а получилось как всегда. Представьте, что получается, когда их высказывания бывают далеки от разумности.

Бывший президент Армении Армен Саркисян в интервью Fox 11 поделился своими мечтами тридцатилетней давности и очень сильно удивил.

Начнем с не самого удивительного. В 1996-1997 годах он, будучи молодым политиком с бурной фантазией, считал, что Армения должна развиваться по открытой модели, быть средоточием интересов, чаяний и денег армянства.

Ладно, с этим все понятно. Но дальше армянский политик явно слишком далеко ушел в фантазии молодости и отключился от реалий.

"У меня было это видение, я был молод, горизонты казались безграничными. У меня были планы по приобретению нефтяных и газовых активов. Почему Армения, будучи небольшим государством, не могла владеть нефтяным месторождениями? У Великобритании нет нефтяных месторождений, но есть BP. У Нидерландов нет нефтяных месторождений, но есть Royal Dutch Shell. У Франции нет собственных нефтяных месторождений, но есть несколько крупных нефтяных компаний. Согласно моему видению, Армения должна была владеть долями в нефтяных месторождениях других стран и стать международным хабом. Но для этого - в 1996-м, 1997-м - нам нужен был мир", - цитируют Саркисяна армянские СМИ.

Так, спокойно. Воздержимся пока от удивленных восклицаний. Потому что дальше еще удивительнее.

Саркисян поведал, что в качестве премьер-министра как-то выступал в США по приглашению Збигнева Бжезинского с докладом "Армения - каспийское государство". Как говорит в интервью Fox 11 экс-президент, этим он давал понять, что "если кто-то хочет осваивать каспийскую нефть и газ - мы здесь. Многие считали нас препятствием из-за войны. Но мы были решением проблемы".

Представьте - премьер Армении предлагал американцам азербайджанскую нефть. Представили? Никаких сомнений, что в те годы именно такие безумные мечты терзали пребывавших в эйфории от своей кровавой "победы" армянских политиков.

Саркисян утверждает, что если бы не его болезнь в 1997 году, был бы заключен мир и доходы от каспийской нефти пошли бы Армении, потому что она "каспийское государство" и имеет на азербайджанские ресурсы какие-то права.

Похоже, Армен Саркисян действительно серьезно заболел в те годы, поэтому все пропустил. Он пропустил "Контракт века", многочисленные контракты, заключенные Баку на разработку каспийских месторождений, многомиллиардные инвестиции, потекшие в Азербайджан, соглашение по БТД. Видимо, будучи премьером и соратником Левона Тер-Петросяна, он на полном серьезе полагал, что, оккупировав 20 процентов территорий Азербайджана, Армения заочно захватила и Абшеронский полуостров, и азербайджанский шельф Каспия. Оставалось только подписать мир - и все эти богатства потекли бы в карманы армян.

Прежде, чем удивляться, давайте вспомним "Армению от моря до моря", вспомним заявления армянских деятелей (явно недоучившихся в школе), о том, что Азербайджан обязан своей нефтяной промышленностью армянам. Осталось только заявить, что к формированию этого ресурса в Мезозойскую эру тоже имели прямое отношение армяне. Привлечь в свидетели динозавров, слава богу, невозможно, а то нам бы не избежать и таких дискуссий.

Итак, Армен Саркисян поведал аудитории Fox 11, что в конце 90-х Азербайджан был готов подписать с Арменией любой мир, но он, Саркисян, заболел и ушел в отставку, поэтому армяне не смогли добывать нефть на Каспии. Логики никакой, но это мелочи.

Самое главное, чего не учитывает экс-президент, - это вопрос: а кто-то вообще собирался заключать мир с оккупантом? У Тер-Петросяна вдруг произошел акт прозрения будущего и он увидел, чем все закончится для Армении, поэтому заговорил о мире. Но в Баку не собирались его утешать и никогда не рассматривали вариантов братания с оккупантом, пока не будет устранен сам факт оккупации. Когда обсуждался маршрут Основного экспортного нефтепровода, Баку предложил Армении проложить его по армянской территории в обмен на освобождение оккупированных районов, но Ереван отказался. Он хотел, чтобы было и то, и другое - и чужие земли, и доходы от транзита чужой нефти. В результате остался, пардон, без штанов.

Армения никогда не имела сильных позиций в переговорах. Она никогда не была "каспийским государством". Отказавшись от оккупации и заключив справедливый мир, она могла всего лишь стать транзитной страной. Это Саркисяну не старые времена, когда армянам отдавалось предпочтение при продаже нефтеносных участков в Баку. Экс-президент, видимо, начитался того, как богатые армяне скупали участки на Абшероне и жирели на бакинской нефти. Размечтался. Потому и навешивал американцам в 1997 году, чтобы обращались по поводу каспийских месторождений к Еревану.

Будь американцы более сведущи в географии и будь они осведомлены о происходившем на Южном Кавказе, они бы очень удивились, услышав такое...